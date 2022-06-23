KY公司爭議連環爆 金管會四大面向強化監理

來台第一上市櫃的外國企業 (KY 公司) 爭議連環爆，引發立委關切，證期局副局長蔡麗玲今 (23) 日表示，金管會已就「公司治理職能」等四大面向強化措施，且會持續檢討制度面，以保障股東權益。

蔡麗玲表示，會計師查核在中國大陸的 KY 公司時，除了可跟當地機構合作以外，也可以自行申請審計證進行稽查，最終查核責任必須由台灣會計師承擔，顯示 KY 公司財報查核的品質本來就有相當程度的控管。

蔡麗玲進一步指出，之前有些 KY 公司的財務狀況出問題後，金管會也有祭出強化措施，對於原本第二季財報採「核閱」，但現在已改為要求第二季財報須「經會計師查核簽證」。

同時，證交所、櫃買中心也與 KY 的簽證會計師保持聯絡，實地抽檢部分，也會調閱工作底稿了解狀況，抽查頻率目前平均一年一次，頻率也高於一般上市櫃公司。

金管會進行會計師事務所檢查時，也會提高對 KY 案件的抽查，藉此提昇會計師對 KY 公司的審計品質。

已有超過百家回台第一上市，由於 KY 公司問題頻傳，外界質疑是否要取消 KY 制度，對此，蔡麗玲表示，KY 股的制度對資本市場還是非常重要，2008 年開始開放 KY 公司回台掛牌，截至今年 5 月底，共有 108 家掛牌，其中，上市 77 家、上櫃 31 家，且這些 KY 公司配發給投資人現金股利累計超過 2000 億元，顯示對台灣資本市場具有一定的貢獻度，所以不會取消 KY 股。

蔡麗玲強調，金管會目前就「強化公司治理職能、專家監督職能、提高市場監理強度、投資人保護」等四大面向訂定強化措施，且會持續檢討制度面，以保障股東權益。

蔡麗玲舉例，要求 KY 公司台籍董事比重要提高，承銷商的保薦期從兩年延長到三年，明定要求進行實地訪查，擴大企業信用外部管道，KY 公司募集資金就要把所募來的資金存放到台資銀行等。