〈焦點股〉聚陽展望樂觀強攻漲停 紡織股同樂

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 受惠日系客戶銷貨優於預期，第三季展望樂觀，明年營收也將較今年成長，在法說報佳音的激勵下，今 (11) 日股價強攻漲停，達 178.5 元，創 3 個月新高，儒鴻 (1476-TW) 也走出利空陰霾，強彈逾 6%，紡織股人氣暢旺，上市類股指數盤中漲逾 3%，為盤面多頭指標。

聚陽今天股價直奔漲停板，達 178.5 元，站上半年線，為 5 月初以來新高，聚陽近 2 周以來累計漲幅達 3 成。聚陽 7 月營收爆衝至 37.18 億元，創單月新高，月增 41.5%、年增 21.9%；累計前 7 月營收 190.31 億元，年增 19%，也是同期最佳，主要因日系大客戶去化庫存進度優於預期，也追加不少訂單。

聚陽預期，客戶庫存消化將在明年第一季結束，公司持續進行產品組合優化，隨著運動盤訂單增加，今年營收占比可望來到 5 成，有助毛利率表現。展望明年，聚陽將增加更多快時尚、戶外服裝和街頭時尚訂單，有助推升營運成長，明年營收可望較今年成長。

儒鴻則於 9 日召開法說，董事長洪鎮海直言，由於通路、品牌客戶持續去化庫存，下單較保守謹慎，因此，今年比較特別，不會像往年一樣呈現逐季成長，但下半年毛利率向上趨勢不變。

儒鴻昨天股價應聲重挫逾 5%，今天隨即展開反彈秀，盤中勁揚超過 6%，最高衝上 445 元，收復月線；紡織族群全線走揚，利勤股價亮燈漲停，力鵬、廣越、如興、偉全、宏遠、新纖等多檔漲勢都相當凌厲。