皇龍Q2獲利再創高 EPS 2.07元 上半年每股賺3.66元

皇龍開發 (3512-TW) 今 (11) 日公布第二季財報，稅後純益 1.74 億元再創新高，每股純益 2.07 元。，累計上半年稅後純益達 3.08 億元，年增 93.81%，每股純益達 3.66 元。

皇龍開發目前「雲頂」仍持續交屋及餘屋金額，另外「天席」第二季也開始交屋入帳，加上電子事業部，全年營收可望突破去年 22.41 億元改寫歷史次高。

皇龍開發 2022 年第二季營收爲 10.33 億元，毛利率 25.86%，季減 7.77 個百分點，年增 2.64 個百分點，稅後純益爲 1.74 億元，創新高，季增 29.87%，年增 97.41%，每股純益爲 2.07 元。

皇龍開發 2022 年上半年營收 17.22 億元，毛利率 28.97%，年增 6.72 個百分點，稅後純益達 3.08 億元，年增 93.81%，每股純益達 3.66 元。

皇龍開發 2021 年在台南建案「山見晴」、「雲頂」的交屋入帳帶動下，全年每股純益 3.79 元；今年「雲頂」仍有交屋及餘屋金額，另外「天席」第二季開始交屋入帳，市場估可帶動營收增加逾 17 億元。

皇龍開發預估，隨著「天席」案密集交屋，總銷約 10.7 億元，將帶動營收再成長。至於台南「天幕二期」建案，原估今年第四季交屋，但在營建市場缺工缺料影響之下，交屋時程可能向後展延約一季。

皇龍今年估將推兩個預售案，位置均在台南，包含關廟案一、二期合計總銷 15 億元，預計 2024 年完工交屋，另有仁德案預估總銷 11 億元、2025 年交屋。