皇龍開發去年EPS 3.79元 擬配3元現金股利雙創高

皇龍開發 (3512-TW)2021 年在台南建案「山見晴」、「雲頂」的交屋入帳帶動下，全年稅後純益 3.18 億元 ，創新高，年增 56.76%，每股純益 3.79 元，董事會擬配發每股現金股利 3 元，現金殖利率達 9%。

皇龍開發 2021 年營建案營收 16.5 億元，電子事業部達 5.6 億元，其中，營建案收入來自「山見晴」5.92 億元、「雲頂」的 8.84 億以及大灣段 1.73 億元。而 2022 年「雲頂」仍有交屋及餘屋金額，還有「天席」交屋，市場估可帶動營收增加逾 17 億元。

至於今年皇龍預估市場推案，規劃兩預售案均在台南，包括關廟案的一、二期合計總銷 15 億元，預計 2024 年完工交屋，另有仁德案，預估總銷在 11 億元，預計在 2025 年交屋。

皇龍開發 2021 年營收 22.13 億元，其中並包括電子事業貢獻營收 5.6 億元，獲利貢獻 8200 萬元，相當貢獻每股純益 0.98 元，皇龍開發的電子事業目前承接國際品牌健身器材機構件生產等，公司也看好其今年業績成長，預估皇龍電子事業部門今年營收將成長 50% 。

皇龍開發 2021 年營收 22.13 億元，毛利率 25.86%，年增 9.02 個百分點，稅後純益 3.18 億元 ，年增 56.76%，每股純益 3.79 元。