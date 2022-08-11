分析：中國對台經貿制裁僅占雙邊貿易0.04% 對台影響不大

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 訪台行程，引來中國對台灣的頻頻制裁，不過市場分析指出，這些制裁措施僅影響約 0.04% 的雙邊貿易，宛如滄海一粟，顯示相較於經濟目的，北京政府的行動似乎更具政治性意味。

台灣經濟部國際貿易局數據顯示，去年對中國的出口總值為 1130 億美元，其中大部分是未被北京當局針對的電機、電子和科技零件；不含再出口或再進口貿易的進口總值約 820 億美元，一半以上是電機、電子、零件、核反應爐和鍋爐。

相較之下，台灣遭到中國制裁的產品類別占雙邊貿易規模較小，舉例來說，中國去年向台灣出口的天然砂約 350 萬美元，遠低於台灣主要天然砂供應國澳洲和越南的 6400 萬美元。

即使中國是台灣最大的柑橘類水果買家，去年對中國的出口額僅為 1000 萬美元，規模也相對較小。另外，去年向中國出口的麵包、糕點等食品總值超過 5000 萬美元，白帶魚、竹莢魚等兩種冷凍魚的出口價值則超過 300 萬美元。

經濟學人智庫 (EIU) 分析師 Nick Marro 表示，現在檯面上遭到制裁的台灣農產品只占對中出口的一小部分，所以對台灣的影響不會真的很明顯。

Marro 表示，中國對台灣的經濟報復只是外交政策中的一項長期戰略，針對貿易價值較低的商品進行制裁，凸顯出中國的施壓工具箱存在侷限。

法國外貿銀行 (Natixis) 也說，近來中國的貿易限制集中在「高度可替代」的食品，而非兩國貿易最密切的資訊和通訊技術領域，只要中國還需要這些產品，它們就會繼續從台灣進口，模式就像中國與澳、美的貿易爭端一樣。

儘管如此，Marro 表示，裴洛西的訪台行程仍將為區域貿易帶來一些後果，例如中國加強在台周邊軍演可能拉長出貨時間，除了台灣之外，與日韓的貿易流動勢必也會遭受波及。