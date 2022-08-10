〈能源盤後〉未守住中歐油管中斷漲勢 需求擔憂影響 原油震盪收低

原油期貨價格周二 (9 日) 小幅收低，未能守住早盤因俄羅斯向中歐國家輸送原油的 Druzhba 管道中斷帶來的漲幅。

Druzhba 管道是世界上最長油管，暫停運輸的管道係經由烏克蘭向匈牙利、斯洛伐克和捷克輸送原油的區段，而經由白俄羅斯向波蘭和德國輸送原油的 Druzhba 管道北段沒有受到影響。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 26 美分或 0.3%，收每桶 90.50 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 34 美分或 0.4%，收每桶 96.31 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 2.9602 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格大漲 4.9%，收每加侖 3.3338 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.2%，收每百萬 Btu 7.833 美元。

市場推動力

彭博社報導，俄羅斯石油管道運營商 Transneft PJSC 指出，由於制裁措施的限制，導致公司無法支付管道的過境費，上周該段油管已暫停運輸。

早盤原油期貨價格因應 Druzhba 管道的消息而上漲，但上漲力道受抑制，係因歐盟周一提交其所謂恢復 2015 年與伊朗核協議的最終文本，表明由伊朗決定接受或離開該協議。

新聞報導稱，伊朗官員已對該草案做出初步回應，過幾日將提出進一步觀點。

太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 表示，市場對該潛在交易的樂觀情緒仍然存在，協議達成後，可能看到伊朗原油供應湧入市場，先前因俄烏戰爭而避開俄羅斯原油供應的進口商將樂見此變化。

WTI 原油期貨價格上周觸及 6 個月低點，而 Brent 原油觸及 2 月中旬以來最低點，係因經濟衰退的擔憂情緒掩蓋過供應擔憂。上周五美國公布 7 月非農就業報告較預期強勁許多，淡化市場對經濟衰退的擔憂。

由於中國戮力遏止新冠病毒疫情，中國原油進口仍然低迷，需求擔憂可能仍難以動搖。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告指出：「除非國內需求明顯回升或允許更多燃料出口，否則煉油廠不太進口更多原油。」

中國原油進口量將連續第二年下降，創下 2018 年以來全年進口量最低紀錄。「中國作為全球石油需求引擎的日子已成過去，這無助於緩解市場對需求面的擔憂情緒。」他寫道。