〈儒鴻法說〉客戶下單模式改變 Q4到明年上半年持平看待

針對外界關注成衣市況年底後是否可望好轉，成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 董事長洪鎮海今 (9) 在法說會上表示，在通膨期間「不要抱那那麼大的樂觀」，加上客戶持續去化庫存、下單模式改變，因此第四季到明年上半年，都會持平看待。

洪鎮海表示，從來都不會悲觀，但也不能只報喜不報憂，以目前成衣產業來看，要回到去年的市況，預計要到明年第二季、甚至第三季，除了通膨因素，另一主因就是客戶下單模式改變。

洪鎮海解釋，目前 Nike 在內等品牌客戶，因應通膨對需求的不確定性，持續去化庫存，下單的時間從半年前，縮短到 1 個月前，下的預估單量也從原先 8-9 成，降至 6 成，後續真的銷售不錯，才會用急單、追加訂單來補。

洪鎮海強調，第三季訂單已經大致抵定，沒有想像中的差，但對第四季到明年第二季中、甚至是上半年，則維持平盤看法，留一些能有超乎預期的空間，「多出來的當驚喜」。

而斯里蘭卡面臨破產風險，當地成衣代工大廠 MAS Holdings 負債維持高檔，對此洪鎮海表示，儒鴻跟 MAS 沒有直接交易，或許 MAS 有用到儒鴻的布料，但也是透過中間商購買，對儒鴻直接影響不大。

另一方面，MAS 也有替儒鴻客戶之一的 Lululemon 代工，市場關注轉單效益，洪鎮海則認為，兩家公司替 Lululemon 生產產品不同，儒鴻應該也不會有太大的效益，但實際狀況還是再觀察一季會較明朗。