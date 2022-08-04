儒鴻Q2 EPS 7.42元 上半年每股賺13.95元 同創新高

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，稅後純益 20.37 億元，季增 13.8%、年增 33.6%，每股純益 7.42 元，續創單季新高，上半年稅後純益 38.28 億元，年增 32.8%，每股純益 13.95 元，也是同期最佳。

儒鴻第二季營收 112.15 億元，季增 10.2%、年增 14.6%；毛利率 28%，季增 1.2 個百分點、年增 0.1 個百分點；營益率 20.6%，季增 0.9 個百分點、年增 0.6 個百分點。

儒鴻第二季在營收規模放大、產品組合較佳、平均單價 (ASP) 提升等多重因素下，毛利率也較首季回升，推升獲利表現；上半年來看，儒鴻營收來到 213.93 億元，年增 18.8%、毛利率 27.4%，年減 0.9 個百分點、營益率 20.2%，年增 0.1 個百分點。

儒鴻也同步公告董事會選任副董事長，由董事暨執行副總王樹文出任，根據官網資料，王樹文擁有美國加州州立大學洛杉磯分校會計、財務雙碩士，具備美國會計師執照。

儒鴻表示，王樹文自 2012 年單任公司董事，在職期間協助儒鴻產業升級，海外廠區營運規劃，促進公司海外設廠營運規模持續穩定成長，目前兼任儒鴻織染 (越南)、儒鴻紡織 (越南) 等公司，以及財團法人儒鴻教育基金會董事及 PT Eclat Textile International 監察人。