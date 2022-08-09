航運、金融雙主帥領軍 台股翻紅漲29點收15050點守穩短均

市場關注美國即將公布的通膨數據，美股周一漲跌互見，台股今 (9) 日早盤震盪下挫，失守萬五，不過下半場航運、金融雙主帥奮起領軍，多頭隨即展開反攻，電子權值股跌勢也收斂，加權指數午盤前翻紅，終場上漲 29.87 點或 0.2%，收在 15050.28 點，守住短均，成交值 1843.85 億元。

櫃買指數終場上漲 0.57 點或 0.31%，收在 183.52 點，成交值 611.59 億元。上市櫃成交值合計 2455.44 億元。

權王台積電今天持續震盪走跌，一度下探 504 元，終場跌勢縮小，以 510 元作收；聯發科摜破 700 元大關，收 694 元，跌幅 2.1%。其他電子權值股逐漸回穩，包括鴻海、友達、聯詠、大立光、研華等，均獲買盤青睞。

金融股持續扮演撐盤要角，兆豐金股價勁揚 2.5%，第一金、華南金、玉山金、彰銀等也有 1% 以上的漲幅，但金控雙雄連袂收黑。

貨櫃航商陸續公布第二季和上半年財報，長榮第二季獲利續寫新猷，上半年每股大賺 38.49 元，而萬海第二季稅後純益季減 25%，寫四季以來新低，兩檔個股今天股價表現兩樣情，長榮終場上漲約 4%，以 105 元作收，萬海則跌 2.3%，收在 105 元，長榮股價近日仍有機會挑戰超車萬海。

和潤企業第二季財報繳出亮眼成績，7 月營收更衝上 19.67 億元，月增 3.06%，年增 37.85%，續創單月新高，下半年樂觀看待新車銷售回溫。和潤今天吸引買盤進駐，大漲近半根停板，收 108.5 元，站上半年線，創 3 個月新高，另一家汽車金融業者裕融同步在盤上表現，上漲近 1%。

網通設備相關概念股今天依舊匯集人氣，台揚 7 月營收達 4.21 億元，創 30 個月新高，股價強勢攻上漲停，達 51.5 元，直逼季線，此外，智邦、訊舟、兆勁、聯亞、中磊、神準、研勤、環天科等多檔，漲勢也都相當凌厲。