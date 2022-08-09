中國、日本訂單成長 望隼7月、前7月營收雙創高

軟式隱形眼鏡製造廠望隼 (4771-TW) 受惠日本、中國訂單成長，7 月營收 1.99 億元，月增 41.61%、年增 50.69%；前 7 月營收 9.65 億元，年增 19.47%，單月、累計營收雙創新高，後續將為中國客戶代工抗藍光產品，營收可望再走揚。

望隼表示，主要銷售客戶以日系與中國品牌為主，其中，中國銷售比重已超過 50% 以上，雖一度受到中國部份地區封城影響，市場需求與物流配送有所遲滯，不過解封後的消費力道復甦，客戶也恢復追單，帶動 7 月營收上揚。

展望後市，望隼指出，過去在日本推出抗藍光產品，整體銷量不俗，下半年將為中國客戶代工抗藍光透片產品，加上已取得台灣矽水膠產品證照，預計年底開賣，除了有助營收成長外，將進一步擴大隱形眼鏡市場滲透率。

望隼矽水膠產品除了取得台灣證照外，目前也向中國主管機關提出申請，有機會明年取證、上市。

望隼上半年營收 7.66 億元，年增 13.38%；不過受到透片及彩片產品組合影響下，毛利率 34.78%，年減 1.25 個百分點；營益率 8.85%，年減 16.23 個百分點；稅後純益 1.07 億元，年減 20.15%，每股純益 2.05 元。

公司說明，由於部分中國客戶應收帳款收現天期較長，上半年提列預期信用減損損失 1.097 億元，目前積極控管客戶的授信條件，並關注客戶營運狀況，該預期信用減損損失將可望隨客戶持續付款後在下半年陸續回沖。