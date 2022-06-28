世紀鋼風電水下基礎訂單旺 北中大擴產資本支出激增

世紀鋼 (9958-TW) 董事長賴文祥今 (28) 日表示，目前離岸風電水下基礎需求暢旺，持續有新案進來；世紀鋼也在台北港、台中廠積極擴產，目前累計投入 130 億元在興建本土廠房，預計明年將再投入 50-60 億元的資本支出。

賴文祥表示，目前訂單能見度達 2024 年，加上政府 2026-2035 年每年釋出 1.5GW，未來還有風機要汰舊換新，商機無限「做都做不完」，也同步布局外銷市場，也在跟日本業者洽談中。

賴文祥進一步指出，世紀鋼從 2017 年承租台北港土地，打造離岸風電水下基礎建設園區，投資也由最初的 40 億元，到現在已經投資 130 億元，後續將額外注資數十億元，進一步建新廠房及產線。

世紀鋼表示，目前台北港四個廠相繼投產，學習曲線爬升也相當迅速，在需求強勁下，也規劃新建五、六廠；台中廠則以轉投資的世紀華欣離岸風電為主，預計明年上半年可望投產，另外，世紀鋼在觀音、雲林也也有廠房。

此外，目前政府也在探討浮動式離岸風機開發，賴文祥說，已經與開發商討論試做，未來轉向深水區發展，且浮動式風機用鋼量可望更高。

而因應接下來的資本支出需求，世紀鋼 5 月中公告辦理現金增資 1 萬張，用以償還借款及轉投資子公司世紀風電，以及發行可轉債 (CB)20 億元，募得價款則為償還借款及充實營運資金。

世紀鋼今日也與哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 彰芳西島離岸風電計畫共同宣布，亞洲最大首座本土生產的 9.5MW 水下基礎正式完工，即將在 7 月出海安裝，賴文祥表示，除了世紀鋼本身擴產，也會積極投資在地供應鏈，強化風電本土化發展。