軍演利空淡化，台股繼續挑戰15218點；營收好，股價漲

美股震盪整理，等待週三消費者物價指數，預計通膨會開始舒緩，美股趨勢還是偏多；台股受到斐洛西訪台的影響，觸發政治神經，軍演等事件，導致台股大幅度回測，不過龍哥先前就跟大家分享，通常非經濟面的因素都是短線因素，不要太過緊張，這時候更要冷靜思考，後面台股如預期馬上止穩翻揚，台股出現正式止跌訊號，就是偏多思考偏多操作，多方第一目標還是 15218 點缺口，再挑戰季線反壓，一關一關來。

這周是財報公告期間，可以好好觀察七月營收持續年增的族群與個股，股價會較有保障，例如，網通，先進製程，矽晶圓，再生晶圓，車用，節能概念，然後避開七月份營收年減較多的族群與個股，例如 NB，手機，記憶體，面板，成熟製程。

看看龍哥一直提醒大家要注意網通，是不是都攻擊了？網通族群內輪動，不用追高，拉回找買點；龍哥的持股更是一檔接著一檔創高，從昇陽半導體到致伸，再換中興電以及高力，一檔接著一檔大獲利，有行情就是要搶錢，記住，營收穩定，對股價就有保障，全部都是事先預告，事後驗證。

資金流向哪裡，飆股就在哪裡，近期的網通，再生晶圓，工業電腦，車用，光學以及節電概念都有不錯的表現，投資朋友可以從中尋找飆股。

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盤勢震盪，突顯出股票當沖的優勢，不留部位，沒有隔夜風險，龍哥推出主力當沖班以及大戶當沖班，依照自己的操作資金來選擇，無本金交易，小資族好操作，安心穩定操作，天天都有加薪的機會，常常賺累積大獲利。

網通族群在未來產業中應用程度很高，例如 5G，元宇宙，基礎建設，低軌衛星等等，都是未來趨勢產業，因此網通族群在原物料短缺以及晶片短缺獲得紓解之後，營收迎來成長，大家可以多關注，像波若威（3163-TW)，智易（3596-TW)，昇達科（3491-TW)，智邦（2345-TW)，建漢（3062-TW)，台揚（2314-TW)，啟碁（6285-TW)，中磊（5388-TW)

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，電池就是未來的主流，觀察正極材料美琪瑪 (4721-TW) 和康普 (4739-TW)，電解液大廠聚和 (6509-TW)，其餘像充電樁，導線架，CIS 感測相關都可以關注，例如，飛宏 (2457-TW)，順德 (2351-TW)，同欣電 (6271-TW)，散熱的營收開始轉好，可以留意雙鴻 (3324-TW) 和奇鋐 (3017-TW)。

車用二極體的股價大幅度回測整理，從營收和獲利來看，今年的訂單狀況以及獲利都還是會很好，車用二極體隨著電動車的銷量成長，產業需求非常強勁，供給跟不上需求，觀察台半 (5425-TW) 和德微 (3675-TW)，朋程 (8255-TW)。

#有行情就是要搶錢

#龍哥的持股連續四檔創高

#新飆股陸續噴出

半導體小尖兵－昇陽半導體直接大漲創高，龍哥帶領會員朋友獲利放口袋，簡單獲利 20%；後來換 4915 致伸連續創高，龍哥在節目中多次透漏這檔主力股，外資從四月買到現在，真的不漲都難；閃電俠 - 中興電節電概念全球趨勢，一樣創高；超級夠力 - 高力，直接攻擊大漲噴出創新高；一檔接著一檔狂飆，掌握產業和操作的節奏，就是可以簡單獲利，不需要天天進出，龍哥佈局網通小飆股，開始發動拉開獲利，緩步創高；工業風好自在，工業風提示很明顯了吧，開始轉強；就是那個光以及老朋友再來送獲利，把握最後買點，大家跟上。

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