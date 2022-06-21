〈遠東銀股東會〉打擊通膨只靠貨幣政策很辛苦 徐旭東給解方

遠東銀 (2845-TW) 今 (21) 日舉行股東會，遠東集團董事長暨遠銀副董事長徐旭東表示，打擊通膨只靠貨幣政策的話很辛苦，建議須搭配其他財政措施並進，他認為國內通膨率並不高，後續消費力是否還會有明顯影響仍有待觀察。

徐旭東表示，Fed 在 6 月一口氣升息 3 碼，主要是美國通膨率太高，所以才需要出重手壓抑，而台灣央行也持續升息，但他認為「打擊通膨若只靠貨幣政策的話會很辛苦」，必須搭配其他財政措施，面對物價升太快，建議要讓供需平衡，政府對相關政策與趨勢要看得遠一點、更有遠見。

遠銀總經理周添財也補充表示，台灣通膨相對不高，且主要是影響進口物價，升息的另一目的是為控制房價，相信央行會採取適當措施。

周添財進一步談到升息對金融業影響，他說，升息對金融業有利，有助增加利息淨收益，但對投資操作方面會比較辛苦，由於債市殖利率上升，投資評價因此下滑，對投資部位較大的金融機構會較辛苦。

此外，對於新台幣貶值是否影響民眾消費力，徐旭東認為，零售、中小企業確實有受到打擊，但台灣人口袋裡還是很有錢、該花的還是會花，消費力雖有下降但沒有很嚴重，後續消費是否會有明顯影響還要再觀察，須視疫情、油價狀況等因素變化而定。

展望下半年景氣，徐旭東表示，雖然市況瞬息萬變，但仍樂觀看待下半年經濟。不過，目前存在一不確定因素，主要是中國大陸經濟數據不如預期，但中國政府正積極推動營建、房地產政策以刺激經濟，由於中國大陸一旦下了決策就會拚命，且中國經濟牽動全球，因此仍保有樂觀看法。