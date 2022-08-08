攻向罕病市場！輝瑞斥資54億美元收購Global Blood Therapeutics

華爾街日報（WSJ）周一（8 日）援引知情人士消息報導，製藥公司輝瑞已同意斥資 54 億美元收購 Global Blood Therapeutics（GBT），兩家公司預計在周一宣布這筆交易，此舉將讓輝瑞在鐮狀細胞（sickle-cell）疾病治療領域獲得立足點。

知情人士稱，輝瑞將以每股 68.5 美元的現金，總計 54 億美元收購 GBT，後者是為數不多獲准的鐮狀細胞疾病治療藥物公司之一。華爾街日報曾在上周五報導，兩家公司正在進行深入談判。

此舉也是輝瑞想透過一系列收購擴大營運版圖的舉措之一，輝瑞在新冠藥物銷售獲得大筆資金，並曾透露希望到 2030 年透過併購等業務發展增加 250 億美元的收入，而收購 GBT 將提振輝瑞的罕病業務，助其實現銷售治療鐮狀細胞藥物的長期目標。

鐮狀細胞是一種罕見的遺傳血液疾病，在美國約有 10 萬人罹患此病，全球患者有 2,000 萬人，其中大部分病患是黑人。GBT 在 2019 年研發的一款治療鐮狀細胞藥物 Oxbryta 在美獲得批准，目前正在進行另外兩款鐮狀細胞藥物研發。Oxbryta 去年替 GBT 帶來 1.95 億美元的淨銷售額。

分析師認為，如果這三種鐮狀細胞藥物都獲得批准，其特許經營的銷售潛力將達到數十億美元，特別是如果輝瑞能將這些藥物那如期全球銷售網絡，並在全球推廣的前提下。

然而，這些藥物最終可能面臨基因療法競爭，瑞士製藥商諾華（Novartis）銷售的 Adakveo 是一種治療 16 歲以上患者鐮狀細胞疾病疼痛的藥物。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 美股盤前股價下跌 0.39%，每股暫報 49.08 美元；Global Blood Therapeutics(GBT-US) 上漲 4..32%，每股暫報 66.6 美元。