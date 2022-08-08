佳世達董座示警 Q3不旺營運拚持平 下半年趨保守

佳世達 (2352-TW) 今 (8) 日召開法說，董事長陳其宏直言，第三季產業呈現「旺季不旺」，資訊產品需求轉弱，公司營運力拚持平第二季，至於第四季目前狀況也不明朗，較先前逐季成長的看法趨於保守，但全年在本業優化、業外處分資產挹注下，仍將優於去年。

陳其宏表示，通膨、升息、疫情以及戰爭等大環境變數，衝擊資訊產業需求，預計很多公司第三季都將面臨旺季不旺，最好的狀況是持平第二季，但極有可能比第二季差。

但就佳世達而言，陳其宏表示，雖然第三季資訊產品，尤其是顯示器需求下降非常明顯，但網通、醫療、AIoT 還是會有不錯的表現，透過產品組合，朝優於產業表現的目標前進。

佳世達總經理黃漢洲補充，第三季營運目標持平、力拚略增，會持續優化供料及現有事業，以提升毛利率表現；而針對兩岸情勢緊張，佳世達也持續擴大越南布局，下半年越南產能比重提升，力保供貨順暢。

以佳世達主要事業來看，資訊產品雖然需求下滑，但半導體供料改善，有利出貨改善；不過，商用暨工業產品中，車用客戶需求仍強、持續追單，公司也擴大資本支出擴充相關產能。

網通事業則受惠 IP CAM、有線寬頻、Wi-Fi 等新品量產，第三季及下半年仍較去年同期成長；智能解決方案事業則在數位轉型、基礎建設剛性需求帶動下，訂單維持大於出貨，下半年追求逐季成長目標不變；醫療事業在中國、東南亞等海外需求回溫，相關布局持續發酵下，第三季維持高成長。

陳其宏表示，今年高附加價值營收過半，明年則會開始衝刺高附加價值獲利比重；第二季營收比重來看，高階資訊產品 6%、網通 13%、智能解決方案 12%、醫療 8%，整體高附加價值營收比重達 41%；其餘產品方面，顯示器 42%、投影機 5%、其他 IT 產品 6%、材料 6%。