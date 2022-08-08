〈陸港盤後〉中國7月貿易順差衝上歷史新高 滬指走高

中國 A 股三大指數周一（8 日）收盤漲跌互見，滬指小漲約 0.3%，原因是中國 7 月貿易順差衝上歷史新高，對國內經濟帶來支撐，但在全球經濟成長動能減弱下，北京仍需想方設法維持經濟復甦力道。

證券時報報導，滬指周一收盤漲 0.31% 至 3,236.93 點，深成指漲 0.27% 至 12,302.15 點，創業板指跌 0.29% 至 2,675.69 點。兩市成交額合計人民幣 9,523 億元，北向資金淨流出 10.75 億元。

煤炭、軍工、有色、化工、電力、鋼鐵、醫藥、地產等類股齊揚，半導體、旅遊、金融等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 0.77%，恒生科技指數跌 1.82%。

中國海關總署周日公佈的數據顯示，7 月貿易順差擴大至 1,012.6 億美元，為 1987 年有數據以來最高峰。7 月以美元計出口激增 18％，大於經濟學家原估的 14.1%。

麥格理集團（Macquarie）中國經濟部門主管胡偉俊說：「下半年中國經濟的健康情況，很大程度取決於內需能否接下外部需求的棒子。」胡偉俊預估未來數月貿易順差可能會縮小。

彭博經濟學家朱懌則表示，中國 7 月出口成長力道驚人，應有助於支撐經濟，但這股力量不會持續太久。出口商趕上因封鎖令而延後的業務，掩蓋外部需求疲弱的事實。隨著這種被壓抑的出貨量消退，年底前出口可能會放緩，導致經濟更容易受房市動盪和「清零政策」枷鎖帶來的衝擊。

香港特區行政長官李家超周一宣布，鬆綁入境隔離規定，到港旅客的旅館隔離時間縮短至三天，外加四天健康監測，定周五生效，但這項措施並未激勵港股大漲。