〈焦點股〉境外網攻暴增 資安概念股點火

近來兩岸局勢緊張，政府部會、台鐵、超商等接連遭遇境外網路攻擊，行政院高度關注並提出對策，企業也紛紛加強資安部署，台股資安概念股今 (8) 日再度成為盤面亮點，安碁資訊 (6690-TW) 股價直奔漲停，達 115.5 元，站上半年線及年線，創波段新高，瑞祺電通 (6416-TW)、敦陽科 (2480-TW) 等也表現不俗。

宏碁 (2353-TW) 集團旗下資安服務商安碁資訊是國內最大 SOC (資安監控中心) 業者，服務對象以政府部門為主，占比達 6-7 成，其次為金融業及製造業。安碁資訊股價連日走高，今天一舉攻上漲停板，達 115.5 元，為 5 月上旬以來的高點。

安碁資訊第二季受惠資安市場持續成長，以及併購效應挹注，純益達 3385.4 萬元，季增 19.17%、年增 64.88%，每股純益 1.94 元，續寫歷史新高紀錄，累計上半年純益達 6226.2 萬元，每股賺 3.61 元。

此外，瑞祺電通今天盤中大漲逾 7%，一度衝上 94.7 元，同登年線，為今年 2 月上旬以來新高價；敦陽科、零壹等相關資安概念股也獲買盤進駐，約上漲 1-2%。

瑞祺電通看好網路安全、整合式通訊系統及 OT (營運科技) 業務持續成長，以及軟體定義廣域網 (SD-WAN) 業務下半年重啟拉貨動能，毛利率可望持續回升，法人估全年營收挑戰雙位數成長，獲利增幅將更勝營收。

敦陽科為國內最大的系統整合廠商，客戶營收占比以電子相關 (含半導體) 48% 最重，政府教育單位 16% 居次，其他包括交通與傳統製造、電信、金融保險等，受惠資訊服務需求暢旺，敦陽科上半年獲利創同期新高，稅後純益達 3.53 億元，年增近 27%，每股純益 3.32 元。