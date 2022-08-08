元大銀、中國信託聯手 ATM可QR Code跨行無卡提款

元大金 (2885-TW) 旗下元大銀行今 (8) 日宣布，與中國信託銀行強強聯手合作，推出 24 小時「QR Code 跨行無卡提款」服務，全台近 7000 台、24 小時服務的中國信託銀行 ATM 皆可使用。

元大銀行近年積極推動新興科技應用發展、拓展金融場景及數位生態圈經營等領域，包括超商 7-ELEVEN、全家等、零售業者全聯、康是美、美廉社等，皆已在台灣佈建綿密的通路服務，透過創新金融服務，與異業合作共同推動零接觸新經濟模式。

元大銀行自 2019 年 3 月推出「跨行無卡提款」服務，觀察到客戶對「無卡提款」服務需求日漸增加，為擴大行動銀行應用功能服務，此次攜手中國信託再推出 QR Code 跨行無卡提款 2.0 服務。

元大銀行說明，客戶毋需攜帶金融卡，只要在提款前登入元大行動銀行 APP，預約「無卡提款」，即可在中國信託銀行 ATM，選用「他行無卡提款」，以元大行動銀行 APP 掃描櫃員機晝面產生的 QR Code，再輸入無卡提款密碼後，即可完成提款交易。

元大銀行進一步指出，相較現行「無卡提款」服務，無須再手動輸入銀行代號、提款序號、提款金額等資訊。

經實際測試「QR Code 跨行無卡提款」服務，自登入元大行動銀行預約交易起，到「中國信託銀行」自動櫃員機完成取款作業，只要透過登入元大行動銀行 APP、輸入 OTP 簡訊動態密碼及 ATM 無卡提款密碼三道關卡驗證，整體操作平均約 2 分鐘即可完成。