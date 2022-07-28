元大銀首創碳帳戶 鼓勵行動交易享減碳優惠

元大金 (2885-TW) 旗下元大銀行力拚 2050 年淨零碳排目標，去 (2021) 年減碳量約 1178 噸，相當於為地球栽植 11.79 萬棵樹，今年持續多方落實金融業的綠色永續理念，今 (28) 日宣布首創「鑽金碳吉 - 碳帳戶」，客戶可以藉此瞭解日常生活中透過電子化交易所節省的碳排量，減碳量還可以轉為減碳優惠，鼓勵客戶一起響應節能減碳。

為響應環境永續，元大銀行積極推動營運數位化及無紙化交易模式，去 (2021) 年節能減碳成效顯著，全年度省下 1.4 億張 A4 用紙，減碳量約 1,178 噸，相當於為地球栽植 11.79 萬棵樹，節省下的紙張堆疊高度約 406 座台北 101 大樓，數位營運綠化成長率與 2020 年相比，大幅提升 53%。

除了大量減少紙張使用外，元大銀行 2021 年更領先同業，選定營業部及台中分行做為綠電分行，持續穩定朝環境永續方向邁進，預計 2023 年達成綠電使用占總用電量 10% 的目標。

此外，元大銀行多方落實金融業綠色永續發展理念，今年信用卡及行動銀行雙雙通過 ISO 14067 碳足跡盤查及 PAS 2060 碳中和第三方驗證，目前為零碳信用卡發卡行，首創零碳 APP。

元大銀行今天再度延伸綠色低碳金融應用場景，創新推出「鑽金碳吉 - 碳帳戶」，客戶可透過元大行動銀行 APP 檢視每月「減碳成果」，瞭解日常生活中透過電子化交易所節省的碳排量，邁向減碳新生活的同時，還能為自己「賺金」，享有數位存款、信用卡、基金申購、外幣線上換匯讓分等「減碳優惠」。

據元大銀行「鑽金碳吉」網站資料顯示，透過線上辦理數位存款、信用卡、基金申購等常見業務，平均能省下 5 張用紙，尤其線上申請信用貸款，最高能省下 9 張用紙。