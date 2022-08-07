財部明公布進出口統計 出口有望創歷年最強7月

財政部明 (8) 日即將公布 7 月進出口統計，儘管通膨、升息等國際政經雜音尚未消除，根據財政部先前預期，7 月出口值仍約有 1 成左右的年增幅，推估出口金額約落在 417 億到 428 億美元區間，有機會創下歷年最強 7 月，寫下出口連 25 紅紀錄。

在新興科技應用與數位商機趨勢推升下，加上出口產品價格調升，帶動我出口表現續創佳績，其中 6 月出口值 422 億美元，創歷年單月次佳，年增幅 15.2%，統計上半年出口總值共 2466.8 億美元、年增幅 19.2%。

但在俄烏戰爭持續，全球通膨壓力尚未緩解，外界關注在經濟衰退陰霾下，是否影響我出口動能，而從主計總處預測來看，在智慧型手機拉會週期、數位轉型等趨勢下，預估下半年出口年增幅約 11%。

但要留意的是，在產業對於景氣看法轉趨保守與去年出口高基期等因素下，預期第 3 季出口年增幅可能進入緩降坡階段，預估到了第 4 季出口年增幅很可能降至個位數，但全年仍可望有兩位數的年增幅。

展望後市，隨各國防疫措施相繼朝向全面開放，將有利於全球經貿活動，加上高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用前景續受看好，國內半導體廠商亦積極擴充先進製程產能，加以即將進入外貿旺季，可望維繫我國下半年出口能量。

但因俄烏衝突未歇、通膨壓力升高、新冠疫情反覆、供應鏈瓶頸等變數依然牽制國際經濟情勢，有待密切關注後續發展