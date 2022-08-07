財金部會盯場台股站回萬五 留意政經雜音干擾盤勢震盪

無懼中國軍演，台股在財金部會盯場下，指數再度站回萬五周線收紅，法人認為，須留意國際政經與台海緊張情勢等雜音干擾，但預期在庫存調整與獲利下修利空消息鈍化後，大盤可望隨美股財報與評價面等正面訊息支撐逐步回穩。

安聯投信台股團隊表示，隨著市場逐步回歸理性，近期表現強度落後美股的台股，或有機會在諸多雜音反覆消化後，出現補漲機會，不過大前提是全球政經情勢不能有黑天鵝出現。

PGIM 保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，本周台股因政經因素出現觀望，平均成交量低於 2000 億元，但在國安基金與研擬限空令的消息傳出，加上美股本週持續揚升，四大指數中包括道瓊、費半、那斯達克指數都已回升至半年線位置，多方訊息再度振奮整體投資信心，帶動指數週五強彈逾 300 點。

廖炳焜表示，目前對台股最有利的因素是美股領軍反彈利多，而這波全球彈升格局中，以台股的彈幅較為落後，未來有機會持續跟進，但目前進入法說會高峰，不少公司開始釋出庫存調整等訊息，使得台股反彈力道受到影響。

展望後市，廖炳焜提醒，包括下周 MSCI 將公布季度調整，雖然季度調整的幅度會較半年度來的小，但目前市場多認為 MSCI 調升陸股趨勢未變，研判台股權重可能受到小幅調降。

安聯投信台股團隊表示，可留意以下五大方向，包括：市占率提升、產品滲透率增加、規格提升、缺料緩解、抗景氣循環；電子部分如 IP/ASIC/HPC、雲端伺服器、車用電子、先進製程、網通與工業電腦；傳產部分如內需消費、航太軍工等。

廖炳焜表示，目前台股本益比僅 11 倍，仍明顯低於 5 年平均的 15.62 倍，顯見台股仍超跌，建議投資人逢低分批布局，選股上建議可聚焦汽車及 EV 相關股、電機機械、利基化工、網通、5G、WIFI6、低軌衛星、銀行股等族群，且採取電子、金融、傳產均衡布局策略。