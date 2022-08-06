〈熱門股〉成衣雙雄財報利多加持 人氣回溫股價強彈

成衣雙雄儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 第二季財報亮眼，激勵本周股價雙雙上攻，聚陽單周大漲 14.8%，周五收 162.5 元，站回季線之上；儒鴻收 448 元、周漲 9.8%。

聚陽第二季稅後純益 7.34 億元，年增 33.1%，每股純益 3.03 元；上半年稅後純益 16.27 億元，年增 35.4%，每股純益 6.73 元，雙創歷史同期新高；另一方面，聚陽受惠日系大客戶積極追單，7 月營收爆衝至 37.18 億元，創單月新高，月增 41.5%、年增 21.9%。

累計聚陽前 7 月營收 190.31 億元，年增 19%，也是同期最佳，且在日系大客戶需求強勁下，聚陽第三季的看法也優於先前預期，營收可望挑戰單季新高，展望趨於正向，推升本周股價走揚。

儒鴻第二季在營收規模放大、產品組合較佳、平均單價 (ASP) 提升等多重因素下，毛利率較首季回升，稅後純益 20.37 億元，季增 13.8%、年增 33.6%，每股純益 7.42 元，續創單季新高；上半年稅後純益 38.28 億元，年增 32.8%，每股純益 13.95 元，也是同期最佳，財報利多加持下，本周股價也漲近 1 成。