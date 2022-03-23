大麻生產商Cresco以20億美元換股收購同行Columbia Care

加拿大大麻生產商 Cresco Labs Inc (CRLBF-US) 周三 (23 日) 表示，它將以 20 億美元的全股票交易收購競爭對手 Columbia Care Inc (CCHWF-US)，創立美國銷售額最大的大麻公司。

這項收購案是該產業史上規模最大之一，由於紐約和新澤西等州的大麻合法化，Cresco 將成為大麻市場主導者，預計到 2026 年時銷售額將達到 460 億美元。

Columbia Care 股東每股將可換取 0.5579 股 Cresco Labs 股票。根據 Cresco 周二 (22 日) 的收盤價，這代表 Columbia Care 每股 4.57 加元的價格，溢價接近 16%。

這筆交易對 Columbia Care 的股權估值為 13.6 億加元 (10.7 億美元)。

知情人士表示，由於兩家公司的業務在許多州重疊，包括只開放 10 張大麻許可證的紐約，因此收購後將需要剝離大量資產。

兩家公司都在加拿大上市並在美國進行場外交易，因為大麻在美國聯邦層級仍被認定非法，美國的兩家大型證券交易所不允許種植或出售這種植物的公司上市。

Cresco 表示，預計到 2023 年，在 8 個不同州的年收入將超過 1 億美元。

根據 Refinitiv 數據，Cresco 第 4 季營收為 2.18 億美元，低於分析師平均預期的 2.347 億美元。