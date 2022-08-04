達方上半年EPS 1.91元 Q3營收持平、獲利略增

達方 (8163-TW) 今 (4) 日召開法說會，董事長蘇開建表示，雖然電動自行車 (E-Bike) 等綠能訂單掌握度仍佳，但受到 IT、元件等需求修正、持續去化庫存，預計第三季營收持平第二季，在產品組合轉佳下，獲利可望略為成長。

達方今日公告第二季財報，營收 77.53 億元，季增 4.6%、年增 2.9%；純益 2.86 億元，季增 15.3%、年減 7.7%，每股純益 1.02 元。達方上半年營收 151.69 億元，年增 12.1%、稅後純益 5.34 億元，年增 4.5%，每股純益 1.91 元。

達方也公告 7 月營收 24.46 億元，月減 12.6%、年減 0.3%；累計前 7 月營收 176.15 億元，年增 10.2%。

蘇開建表示，目前綠能事業能見度佳，電動自行車包括車架、整車組裝、電池訂單都已看至年底，預計綠能事業下半年可望維持年增 5 成的成長，營收占比也朝 5 成邁進，產品組合轉佳加上產線稼動率提，均有助推升整體毛利率。

在 IT 及元件事業方面，蘇開建坦言，由於終端需求弱，目前庫存水位都偏高，鍵盤為主的 IT 事業約 3-4 個月，略高於正常的 2-3 個月；元件 3-6 個月，也高於正常的 3 個月水準。

不過，蘇開建強調，雖然 IT 及元件出貨量降，但平均出貨單價 (ASP) 仍持續提升，現階段透過產能調整達到產銷平衡、降低庫存，預計兩大事業第四季庫存水位可望趨於健康。