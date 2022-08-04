合晶Q2純益季增11% 每股賺1元寫第三高

矽晶圓廠合晶 (6182-TW) 今 (4) 公告第二季財報，受惠矽晶圓需求持續強勁，價量齊揚，加上費用管控得宜，稅後純益 5.4 億元，季增 11%，年增 1.37 倍，每股純益 1 元，寫歷史第三高，上半年純益 10.27 億元，年增 1.72 倍，每股純益 1.9 元。

合晶第二季營收 31.16 億元，季增 2.6%，年增 25.5%，毛利率 40.11%，季減 3.21 個百分點，年增 7.8 個百分點，營益率 27.25%，季減 1.08 個百分點，年增 8.35 個百分點；稅後純益 5.4 億元，季增 11%，年增 1.37 倍，每股純益 1 元。

合晶上半年營收 61.54 億元，年增 28.77%，毛利率 41.69%，年增 11.69 個百分點，營益率 27.78%，年增 11.41 個百分點；稅後純益 10.27 億元，年增 1.72 倍，每股純益 1.9 元。

合晶 4 月受上海封城影響，導致營收下滑，隨著 5 月初獲得出貨許可，陸續趕工出貨下，營收重回 10 億元大關，6 月在封控影響淡化，遞延訂單出貨帶動下，單月營收更衝上 11.26 億元，改寫歷史新高，助攻第二季營收順利攻高。

合晶董事會今日並決議新建廠房及購置機器設備投資計畫案，預計資本支出不超過新台幣 45 億元，擴建 12 吋新廠，以因應未來營運發展需求；合晶表示，待實際工程發包及交易對象確定後，將再對外說明。