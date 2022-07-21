啟碁下半年營運增溫 法人估全年營收上看850億元

網通廠啟碁 (6285-TW) 看好消費、企業網通等業務成長帶動，今年營收、獲利可望持續增溫，法人預估，啟碁目前訂單動能強勁，部分能見度達明年第三季，隨著下半年缺料緩解，營收可望逐季成長，年營收上看 850 億元，年增 25% 以上，獲利也將提升。

啟碁認為，消費與企業網通今年可望年成長 20%，而 5G 產品下半年將迎來強勁動能，今年營收占比將較去年大幅成長，另外，車用、物聯網業務也將較去年成長 20%，車用 CPU 模組、雷達感測等產品下半年營收可望較去年同期成長 20%，加上 ADAS 等新產品出貨，相關產品營收年增上看 30%。

法人指出，隨著下半年原物料缺料逐漸緩解，可望帶動啟碁營收逐季增，全年營收將繳出優異成績，目前部分訂單能見度已達明年第三季，進一步帶動營收成長；獲利方面，電信業、企業級產品彌補消費與零售端降溫的需求，幫助公司下半年毛利率改善，帶動獲利能力提升。

儘管面臨中國封城影響，啟碁第二季仍繳出亮眼成績，營收 201.75 億元，突破 200 億元大關，季增 3.7%、年增 30.1%，累計上半年營收 396.3 億元，年增 28.48%。

啟碁目前中國產能約占 3 成、越南不到 2 成、台灣將近一半，越南 V1 廠退租後，設備已整併至 V2 廠，未來可望逐步克服學習曲線，估計越南產能未來上看 25%；南科廠年底則可望試產，明年第一季啟用、量產。