欣陸投控：地產銷售時間確實拉長 大陸建設進度穩定

欣陸投控 (3703-TW) 今年上半年獲利已超越去年全年，執行長張方欣今 (3) 日在法說會中指出，目前地產銷售個案時間確實有拉長趨勢，不過，旗下大陸建設銷售進度持續進行中，成屋季度銷售也維持穩定。

張方欣指出，今年上半年大陸建設主要獲利貢獻來自「琢豐」交屋，下半年總銷 28.4 億元的「鐫畫」第四季完工，2023 年將開始認列「鐫月」總銷金額 23.9 億元、「鐫豐」總銷金額 22.3 億元、「和陸寓邸」總銷 35.1 億元等建案，未來幾年獲利可望穩定；成屋銷售包括：「琢白」、「麗格」、「寶格」及國外舊金山案，銷售金額超過 100 億元。

大陸建設近期在新北市取得板橋區江子翠段及新雅段合建案，其中新雅段與地主持分各半，預計在 2026 年後認列。商用不動產部分，美國舊金山 The LINE 飯店預計 9 月開幕，預期對同建案住宅銷售有助益；至於高雄日航酒店預計 2023 年開幕。

欣陸投控旗下欣達環工投入安平再生水廠水務工程有成，張方欣指出，再生水利用為政府積極推動目標，上半年立法院通過再生水發展條例，未來明訂事業單位為用水大戶需使用一定比例再生水，許多科技大廠承諾使用再生水資源，目前有看到政府正規劃再生水廠專案。

欣陸的大陸工程目前工程存量 738 億元，下半年主要認列工程來自民間建築工程專案和台北捷運萬大線 CQ850A 標、桃園捷運綠線 GC01 標等公共工程專案貢獻。而近期新取得國防部軍備局的「N-WH 計畫」過港隧道工程專案，預計近期配合業主時間開工，工程期限為 5 年。

欣陸投控 2022 年上半年營收為 182.64 億元，毛利率 18.18%，年增 3.53 個百分點，稅後純益 21.8 億元，年增 1.71 倍，改寫歷史同期新高，每股純益達 2.65 元。