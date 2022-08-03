PVC市況低迷 華夏、聯成Q2陷入虧損

中國聚氯乙烯 (PVC) 價格暴跌，加上印度市況震盪、盧比貶值以及雨季提前來臨，需求雜音頻傳，PVC 市況持續低迷，拖累 PVC 廠華夏 (1305-TW)、聯成 (1313-TW) 第二季營運，單季都陷入虧損。

華夏第二季營收 48.4 億元，季減 8.8%、年增 5.7%，毛利率 5.1%，季減 9 個百分點、年減 20.7 個百分點，營益率 -3.7%，較前一季、去年同期盈轉虧，稅後虧損 8784.7 萬元，較前一季、去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.16 元。

華夏上半年營收 101.5 億元，年增 6.2%，毛利率 9.8%，年減 19.27 個百分點，營益率 0.62%，年減 19.6 個百分點，稅後純益 3.62 億元，年減 73.5%，每股純益 0.62 元。

聯成第二季營收 206.5 億元，季增 7.56%、年減 0.28%，毛利率 -3.65%，較前一季、去年同期由盈轉虧，營益率 -6.96%，較前一季、去年同期由盈轉虧，稅後虧損 9.38 億元，較前一季、去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.72 元。

聯成上半年營收 398.4 億元，年增 5.36%，毛利率 1.53%，較去年同期大減 9.22 個百分點，營益率 -2.01%，較去年同期由盈轉虧，稅後純益 2821.7 萬元，年減 98.8%，每股純益 0.02 元。