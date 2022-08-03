〈裴洛西訪台〉九大工商團體發共同聲明 籲兩岸當局以民生經濟為重

美國眾議院議長裴洛西訪台，兩岸局勢進入高度緊張狀態，國內九大工商團體今 (3) 日表示憂心，並發表共同聲明，籲請兩岸當局應以民生經濟為重，切莫誤判情勢、擦槍走火，避免造成無法挽回的後果。

產業界表示，從產業經濟民生面來看，目前台灣有數以萬計企業在中國投資，及數以百萬計國人在中國工作、就學、生活，同樣的，中國也有數萬民眾在台灣定居生活，即使目前兩岸呈現關係緊張，但兩岸在經濟、產業、社會等各層面，依然維持緊密往來與互動。

產業界指出，今年 2 月俄羅斯與烏克蘭衝突，造成全球經濟放緩，後果大家有目共睹，兩岸有相通的語言、相同文化、緊密經貿關係，及長久以來所累積的社會交流基礎，相信絕對有智慧可透過對話來化解歧見，藉由交流來解決糾紛。

工商團體懇切呼籲兩岸切莫誤判情勢，擦槍走火，也期盼雙方保持冷靜，並共同體認，唯有和平穩定的發展及安居樂業的生活，才是兩岸多數民眾的最大企盼。

此共同聲明由中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國工業協進會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業區廠商聯合總會、中華民國三三企業交流會、及台灣工商企業聯合會等九大工商團體共同聯署。

