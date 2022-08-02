〈台股盤後〉台海緊張失守萬五 電子股再成提款災區

由於美國眾議院議長裴洛西計劃將在今 (2) 日晚間抵台訪問，引發市場擔憂恐釀新一波台海危機，造成台股指數今日再度跌破萬五，最低一度來到 14663 點，跌點超過 310 點，終場收 14747.23 點，下跌 234.46 點，成交值略放大至 2148.77 億元，以大宗物資、水泥、塑膠和紡織等族群相對抗跌，電子股跌勢則較重。

從各族群來看，電子股中，IC 設計股相當弱勢，金麗科跌停，力智跌逾 8.5%，愛普 *、瑞鼎、晶心科、譜瑞 - KY 等均跌超過半根停板。

而敦泰、亞信、安國、聯詠、笙科、普誠均跌逾 4%，創意、鈺創、晶相光、矽創、天鈺、旺玖、神盾、聚積、晶豪科、九齊、久暘、致新、新唐等也均跌超過 3%。

太陽能族群中，國碩跌超過 6%，新晶投控跌半根停板，安集、倉和、聯合再生、元晶和茂迪均跌逾 3%。

生技族群再度面臨壓回，泰福 - KY 跌近 8%，全宇生技、ABC_KY 跌半根停板，中華化、上品、和康生、永光、東鹼、亞諾和美時等均跌逾 3.5%。

記憶體族群中，旺宏、華邦電和南亞科跌 3% 之上。

休閒運動族群中，波力 - KY 跌超過 7%，喬山跌 3%，岱宇跌近 2%。

而個股中表現較為弱勢者有精星、高端疫苗跌停，環天科跌 8%，李洲、正基、晶彩科、麗臺、太空梭、國碩、艾笛森、德律和連宇等，均跌超過半根停板。

儘管外部政經不確定因素高，元大投顧表示， 國安基金進場，加權指數沿著均線震盪，只要月線 14635 點尚未失守，仍有個股輪漲的機會。

統一投顧則指出，由於斐洛西今日訪台，市場不確定性增加，因此台股傾向在萬五上下震盪，但個股具表現空間。