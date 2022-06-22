〈凌華股東會〉毛利率逐季回升 全年營收將創新高

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 董事長劉鈞認為，疫情干擾生產、缺料等逆風因素逐漸改善排除下，營運回溫，毛利率也逐季轉佳，下半年將較上半年成長，全年也會優於去年，營收更將登上歷史高峰。

劉鈞表示，雖然目前還是有部分工業、醫療等特規用料供應吃緊，但跟第一季相比改善許多，加上國內防疫政策邁向共存，對產能影響淡化，6 月生產都恢復正常水準，可以看到月營收顯著回升。

毛利率方面，凌華全球財務長鄒大智說明，目前從三方面改善，除了產品價格調漲外，也會跟客戶收取購料的額外價差成本，同時透過更改設計採用替代料，解決缺料困擾，加上新台幣貶值也有幫助，預計第二季起毛利率就會逐季好轉。

劉鈞認為，隨著不利因素漸漸排除，目標年底前把因遞延堆積訂單消化完畢；此外，雖然第二季庫存仍提升，但目前持續針對購料政策動態調整，預計下半年庫存水位就會逐漸改善。

在轉投資方面，凌華在把英國的 PrismTech 的 DDS(數據分散服務) 技術部門獨立出來成立 ZettaScale 後，獲得自駕車軟體公司 TTTech Auto 策略性投資，而 TTTech Auto 最大股東是奧迪，第二大股東則是全球最大汽車零部件製造公司之一德爾福 (APTIV)。

劉鈞表示，目前 ZettaScale 的 DDS 技術深獲 TTTech Auto 及背後股東看好，主要針對自駕車軟體進行合作，因此，也代表之後只要 TTTech Auto 好，ZettaScale 也不會差，目標在未來 3 年，ZettaScale 可望為凌華帶來實質獲利貢獻。