台海緊張 外資賣台灣50反一最多 買超集中面板雙虎

由於美國眾議院議長裴洛西計劃將在今 (2) 日晚間抵台訪問，市場擔憂恐釀新一波台海危機，三大法人合計賣超 205.14 億元，其中，外資提款達 196 億元，創 7 月以來單日最大量，個股方面賣超元大台灣 50 反一最多，其次是聯電、中信金與長榮，買超則集中面板雙虎、欣興。

三大法人今日合計賣超 205.14 億元，其中外資賣超 196.56 億元，為連 2 賣，自營商賣超 21.35 億元，僅投信續買 12.77 億元，呈現長達連 28 買，是對台股不離不棄的多頭主力。

外資今日賣超前 10 大依序有元大台灣 50 反 1 達 3.7 萬張，聯電 2.7 萬張，中信金 1.9 萬張，長榮 1.8 萬張，國泰永續高股息近 1.7 萬張，國泰金近 1.6 萬張，長榮航、新光金、華航均逾 1.3 萬張，力積電也達 1 萬張。

外資買超前 10 大標的則有友達 3.1 萬張、群創和國泰智能電動車均逾 1.1 萬張，欣興達 1 萬張，漢翔、中華電均超過 6000 張，期元大 S&P 原油反 1 達 5000 張，中興電 4800 餘張，耿鼎逾 4000 張，統一實 3000 張。

投信方面，買超前 10 大標的分別有漢翔近 6000 張、遠東新 5500 張、永豐金 4800 張、台泥 4000 張，仁寶、中鋼和光寶科均逾 3000 張，開發金、英業達和大聯大在 2000 張上下。

投信賣超前 10 大標的分別有欣興、漢磊均超過 4000 張，華航 2000 餘張，新唐近 1700 張，長榮航 1400 張，台半、華通、南電和精星均逾 1000 張，美時遭賣近 900 張。

除了裴洛西訪台引發的兩岸政經高度不確定性，國泰證期研究部表示，台股在經過 7 月的反彈後，8 月可能會再度轉為弱勢，隨著 5 日線再次跌破，短線指數面臨整理。