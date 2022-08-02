宏捷科7月營收站穩2億元 連5個月緩步成長

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (2) 日公告 7 月營收，雖然整體營運仍在低谷，但營收緩步回溫趨勢不變，7 月營收為連 5 個月成長，達 2.06 億元，月增 1.1%、年減 50%，累計今年前 7 個月營收達 14.05 億元、年減 46.5%。

全球消費市場急凍，導致手機庫存去化速度緩慢，連帶拖累主攻手機 PA(功率放大器) 的砷化鎵族群，展望下半年，宏捷科說，整體大環境仍面臨通膨等不利因素，客戶訂單能見度確實較往年保守，但依目前掌握到的訂單狀況，第三季營運將較第二季回溫，認為今年谷底應落在第二季。

宏捷科近年持續擴大產品線布局，與美系晶片大廠合作開發進展順利，預期下半年貢獻將逐步浮現，此外，宏捷科近期也積極切入濾波器產品領域，可望為營運再添新動能。

產能方面，宏捷科在獲得中美晶 (5483-TW) 集團支持下，展開大擴產計畫，雖然近年受疫情影響，機台建置進度多有遞延，據悉，宏捷科目前月產能已提升至 約 1.5-1.8 萬片，加上新機台因在去年皆已訂購，因此年底月產能仍將依計畫提升至 2 萬片水準。

宏捷科預期，在新產能逐步開出後，評估第三季產能利用率仍將落在 5 成上下，與第二季相當，主因是整體產能規模擴大，至於明年度原訂的擴產計畫，則會在下半年視市場狀況再做決定。