台船在手訂單逾730億元 將加強爭取國艦國造

台船 (2208-TW) 今 (2) 日召開法說會時指出，目前手持訂單合約金額約新台幣 733 億元，預期未來 2-3 年三大事業可穩健成長，尤其將加強爭取國艦國造業務，提升獲利能力。

截至上半年，台船手持訂單合約金額約新台幣 733 億元，包括 2 艘一般商船、軍艦和公務船共 20 艘，以及海工業務中的船舶租賃案。

台船近期也得標中油公司 5 萬噸級油品化學輪 1 艘，造價約 15.7 億元，預計 2024 年底完成；台船表示，正持續洽其他船東，爭取建造同型輪。

台船目前採三大事業布局，國艦國造占營收比重約 60%、商船占比約 20%，離岸風電則占約 20%，預期未來 2-3 年三大事業可穩健成長。

台船進一步說明，第一季毛利率轉負主要是因全球經濟環境不佳，原物料和鋼價價格上漲，還面臨缺工情況，再加上疫情衝擊，因此，未來要積極爭取國艦、海工業務，例如，潛在有 3200 匹馬力拖船、新式浮塢案和 2000 噸級高緯度遠洋巡護船等案，來提高獲利率。

在商船市場，台船表示，全球經濟放緩但不至於萎縮，全球貨運有 90% 靠海運，只要沒有戰爭或是重大天然災難，放緩應不會影響需求太大。

若從商船供給面來看，2023 年起新環保法規將上路，現有船舶須因此減少碳排放 5%，未來每年再減少 2%，只能減速加船因應，或是改裝、淘汰舊船泊，預料造船量還是會有一定規模。

台船透露，正積極爭取的商船業務包括有 50,000 噸油品輪新建案、1800 和 3000 TEU 貨櫃輪新建案，以及 15000 TEU 貨櫃輪新建案。

對於離岸風電，台船表示，離岸風機將從近岸逐漸向遠處發展，使浮式離岸風機成為新商機。