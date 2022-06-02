台船交付100噸級巡防救難艇 公務船手持訂單尚有25艘

台船 (2208-TW) 今 (2) 日宣布，協助海巡署艦隊分署所造 100 噸級巡防救難艇 (台船編號 HNO.1148) 如期完成，為本建造案中的第 10 艘，另 5 艘巡防救難艇預計明年全數完工交船，而整體軍艦和公務船手持訂單尚有 25 艘，國艦國造業務持續增添營收動能。

台船說明，本艇採用歐規德國 MTU 高速主機，最高航速可達 30 節，續航力更達 1,200 浬 (約 2,160 公里)，藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

台船積極配合國艦國造政策，建造海巡署與海軍建造作戰性能優異的艦艇國家政策，目前除 100 噸級系列船外，尚有海巡署委建 4000 噸級、1000 噸級巡防救難艦建造中。

展望後市，台船強調，除各項軍艦和公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約。

不過，在一般商船方面，由於材料成本、鋼價大幅上漲，相對壓縮造船獲利空間，加上去年新造船市場尚有大量訂單尚待消化，台船認為，造船市場訂單量未來可能會適度回修，前景依舊存在不確定性。

截至目前，台船商船手持訂單共 1 艘 (高雄 1 艘)，軍艦和公務船手持訂單共 25 艘 (高雄 14 艘、基隆 11 艘)，交船日期高雄廠區排至 2025 年 11 月，基隆廠至 2027 年 10 月。