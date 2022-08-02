00909上市首次調整成分股 新增8檔數位新創公司

甫於 7 月掛牌上市的「國泰全球數位支付服務 ETF」(00909-TW)，今 (2) 日宣布首次調整成分股，本次共新增超微半導體 (AMD-US) 等 8 檔新創公司持股。

00909 投資鎖定數位經濟、區塊鏈及支付生態系，掛牌迄今兩周以來，追蹤的 Solactive 全球數位支付服務指數漲幅達 11.8%，相較那斯達克指數的上漲 6.9%，漲勢格外亮眼。

為了配合追蹤的標的指數 - Solactive 全球數位支付服務指數，00909 今天進行掛牌以來的首次成分股調整。國泰投信 ETF 研究團隊表示，本次調整 8 檔持股，新納入個股包括超微、網路券商羅賓漢 (Robinhood)(HOOD-US)、SIMPLEX 等，主因符合指數主題而被納入。其中，ROBINHOOD 為美國知名線上證券交易平台，目前在其平台上交易的數位資產金額正快速攀升；而 SIMPLEX 則為日本領先的系統開發商，為金融機構提供數位資產交易解決方案等。

刪除部分個股如 HIVE BLOCKCHAIN、比特礦業公司 (BIT MINING)、微策略 (MICROSTRATEGY) 等共 8 家，主因股市拉回較多，其市值及流動性不符指數門檻要求，或是公司營運方向與指數主題相關性下降等原因，而遭刪除。本次成分股調整已生效。

國泰全球數位支付服務 ETF 基金經理人游凱卉指出，這 8 家數位新創公司近來多有基本面或消息面的利多，如超微已宣布將升級改採台積電的 5 奈米製程製造新的 CPU，高速運算的效能將大幅提升；而日前傳出，全球成交量名列前茅的加密貨幣交易所 FTX，擬對網路券商羅賓漢 (ROBINHOOD) 進行收購，也讓 ROBINHOOD 股價在 6 月底時曾單日強漲 14%。

另外，支付公司 EURONET WORLDWIDE 則為全球電子支付服務的領先提供者之一，該公司這兩年疫情期間，電子和線上支付的業務及需求持續增長，營運表現強勁。