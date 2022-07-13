00909掛牌上市 蜜月行情失靈

台灣 ETF 市場今 (13) 日再添一名生力軍！國泰全球數位支付服務 ETF(00909-TW) 今天正式掛牌上市，但是股價開小高盤後隨即翻黑走疲，最低跌到 14.74 元、跌幅 1.6%，蜜月行情失靈。

00909 是國內全面掌握 Pay 經濟大趨勢且完整涵蓋全球數位支付生態系商機的 ETF，聚焦 3 大數位支付生態系，包括數位支付、數位資產軟體、數位資產基礎建設。

數位支付衍生出的商機，並不只限於手機「嗶」或「掃」碼支付的線上金流，國泰投信 ETF 研究團隊副總鄭立誠指出，數位支付無所不在，電子支付、行動支付或第三方支付能順利運行，背後皆需要各式軟體技術及硬體產業高度合作，且唯有上中下游供應鏈環環相扣，才能讓實體世界可隨處 Pay、使虛擬世界的數位資產及相關應用如數位藝術版權保護 (NFT) 得以應運而生，更加速元宇宙經濟成形，這當中備受關注的，莫過於打造安全且透明數位支付環境的區塊鏈技術 (Blockchain)。

根據 KPMG 報告，新一代支付技術如區塊鏈技術，居數位支付發展的核心關鍵要角，預估至 2030 年將為全球 GDP 增加 1.76 兆美元，年複合成長率將高達 44%。

國泰全球數位支付服務 ETF 基金經理人游凱卉指出，以數位支付公司 Block 為例，不但持續擴大自身的支付生態商機，年初收購全球經營先買後付業務 (BNPL) 供應商 Afterpay 之外，近年更跨入數位資產，並以區塊鏈為主的業務領域，目前該公司已開發比特幣背後的虛擬套件，並建構去中心化金融 (DeFi) 的開發平台，這些技術及平台都是數位資產交易不可或缺的軟硬體，因此，儘管比特幣去年底來價格滑落，該公司今年第一季度毛利潤為 12.9 億美元，年成長約 34%。

游凱卉進一步表示，在當前宏觀環境處於逆風中，市場依舊正向看待 Block 擴大支付觸角，並透過區塊鏈技術加深其網路版塊，如高盛就將該公司列入買入評級；除了 Block 之外，支付巨頭 Visa 也積極將業務擴大到信用卡支付以外的領域，已開始與多家區塊鏈業者合作。

法人提醒，新時代帶來新的投資商機，透過 ETF 追蹤指數的特性，能分散科技產業的個股風險；策略上，建議採取定期定額方式，趁著近期估值修正、股價相對便宜時，逐步建立部位，00909 追蹤「Solactive 全球數位支付服務指數」，不僅投資數位支付巨頭 Visa、PayPal、Mastercard、支付及區塊鏈技術公司 Block，還鎖定藝術版權保護及數位資產背後不可或缺的軟硬體公司。