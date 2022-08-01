明泰Q2每股賺0.45元 創5年來新高

網通廠明泰 (3380-TW) 今 (1) 日公布第二季財報，公司逐漸走出封城陰霾，加上訂單強勁，第二季稅後純益 2.43 億元，季增 81.6%、年增 109.2%，每股純益 0.45 元，創 5 年來單季新高；上半年稅後純益 3.76 億元，年增 64.3%，每股純益 0.7 元。

明泰第二季營收 82.87 億元，季增 20.5%、年增 9.7%，毛利率 19.2%，季增 0.24%、年增 3.88 個百分點，營益率 5.3%，季增 1.4 個百分點、年增 2.9 個百分點，稅後純益 2.43 億元，季增 81.6%、年增 109.2%，每股純益 0.45 元。

明泰上半年營收 151.6 億元，年增 2.8%，毛利率 19%，年增 3.9 個百分點，營益率 4.7%，年增 2.5 個百分點，稅後純益 3.76 億元，年增 64.3%，每股純益 0.7 元。

明泰表示，隨著整體策略布局發展與拓展北美新市場有成，以及大陸封城措施鬆綁，加上生產來料及出貨獲得改善，帶動 6 月表現增溫，未來持續努力改善長短料問題，延續成長動能。

另外，越南新廠今年下半年可望開始量產、貢獻營收，預計下半年台灣加越南的產能配置約占四成，大陸的常熟、東莞廠產能則為六成。

明泰指出，由於訂單能見度良好，若料況持續紓解，加上越南新產能下半年順利量產，以及新產品陸續出貨帶動下，下半年營運審慎樂觀，全年可望重回成長軌道。