仲琦上半年純益大增10倍賺贏去年全年 EPS 0.76元

網通廠仲琦 (2419-TW) 今 (26) 日公告第二季財報，受惠網通需求維持強勁，缺料緩解、中國解封進出貨恢復，帶動第二季營收獲利同增，稅後純益 1.68 億元，季增 128.9%、年增 764.5%，每股純益 0.53 元；上半年稅後純益 2.42 億元，年增達 1075.4%，每股純益 0.76 元，一舉賺贏去年全年。

仲琦第二季營收 30.41 億元，季增 24.7%、年增 30.2%，毛利率 23.4%，季增 0.03 個百分點、年增 2.5 個百分點，營益率 8%，季增 1.7 個百分點、年增 5.2 個百分點，稅後純益 1.68 億元，季增 128.9%、年增 764.5%，每股純益 0.53 元。

仲琦上半年營收 54.8 億元，年增 6.3%，毛利率 23.4%，年增 5.2 個百分點，營益率 7.28%，年增 5.16 個百分點，稅後純益 2.42 億元，年增達 1075.4%，每股純益 0.76 元。

展望後市，公司預估第三季也可望持續成長，下半年逐季增溫，法人估全年營收年增雙位數、獲利也將走揚；目前訂單能見度已達明年上半年，近期也已開始洽談明年訂單。

仲琦主力產品為纜線數據機，銷售地區比重目前北美約占 5-6 成，拉美與歐洲各占 10-15%，近期也開始銷售 Wi-Fi 6、光纖 PON 接取設備，目前 GPON 已少量出貨。