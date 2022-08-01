台股跌勢收斂守住14900點 三大法人土洋對作賣超41.98億元

台股今 (1) 日遇壓，一度跌逾百點，失守 14900 點關卡，台積電壓盤，電子股互有漲跌，不過，鋼鐵人挺身而出領軍傳產股走高，加權指數終場小跌 18 點，收在 14981 點，成交值萎縮至 1788 億元，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 41.98 億元，其中投信連 27 買創史上第二長紀錄。

觀察三大法人今天資金動向，外資反手賣超 71.06 億元；投信力挺台股，再買超 20.99 億元，寫下連 27 買，改寫史上連買第二長的紀錄；自營商轉為買超 8.1 億元，三大法人合計賣超 41.98 億元。

權王台積電盤中跌近 2%，面臨 500 元大關保衛戰，終場跌幅縮至 1% 以內，以 504 元作收；大立光、聯詠、欣興、矽力 * - KY 等電子指標股也震盪走跌；聯發科獲買盤青睞，股價逆勢上漲 1.6%，直逼 700 元關卡，瑞昱、友達、研華等同樣表現不俗。

國際鐵礦、鎳價近來持續反彈，市場樂觀看待鋼市「金九銀十」傳統旺季，此外，義联集團有意透過旗下燁輝、燁聯公開收購唐榮不銹鋼，引發市場聯想，鋼鐵族群今天扮演多頭領頭羊，包括燁興、中鋼構、威致、海光等均亮燈漲停，國內龍頭大廠中鋼也勁揚逾 3%，中鴻、燁輝、志聯漲勢都相當凌厲。

航運股漲跌互見，長榮終場漲幅放大至 1% 以上，陽明、萬海同步收紅，新興、裕民、榮運、漢翔等均在盤上表現，航空雙雄則遭調節，長榮航下挫近 3%，華航也收黑。

傳產股今天普遍走揚，塑膠股獲得資金進駐，包括南亞、亞聚、華夏、聯成、台苯、中石化等均上漲超過 1%，台塑、台化則小漲作收。此外，水泥、橡膠、紡織、玻璃等類股也都各自表現。

加密貨幣借貸平台 Celsius 今年 6 月中旬凍結存戶提款，台廠庫存水位持續攀升，導致板卡族群有壓，撼訊、麗臺、青雲股價重挫 4-6%，微星同步下挫，不過，技嘉、映泰股價逆勢收漲。