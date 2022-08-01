台股跌勢收斂守住14900點 三大法人土洋對作賣超41.98億元

台股跌勢收斂守住14900點 三大法人土洋對作賣超41.98億元。(鉅亨網資料照)
台股跌勢收斂守住14900點 三大法人土洋對作賣超41.98億元。(鉅亨網資料照)

台股今 (1) 日遇壓，一度跌逾百點，失守 14900 點關卡，台積電壓盤，電子股互有漲跌，不過，鋼鐵人挺身而出領軍傳產股走高，加權指數終場小跌 18 點，收在 14981 點，成交值萎縮至 1788 億元，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 41.98 億元，其中投信連 27 買創史上第二長紀錄。

觀察三大法人今天資金動向，外資反手賣超 71.06 億元；投信力挺台股，再買超 20.99 億元，寫下連 27 買，改寫史上連買第二長的紀錄；自營商轉為買超 8.1 億元，三大法人合計賣超 41.98 億元。

權王台積電盤中跌近 2%，面臨 500 元大關保衛戰，終場跌幅縮至 1% 以內，以 504 元作收；大立光、聯詠、欣興、矽力 * - KY 等電子指標股也震盪走跌；聯發科獲買盤青睞，股價逆勢上漲 1.6%，直逼 700 元關卡，瑞昱、友達、研華等同樣表現不俗。

國際鐵礦、鎳價近來持續反彈，市場樂觀看待鋼市「金九銀十」傳統旺季，此外，義联集團有意透過旗下燁輝、燁聯公開收購唐榮不銹鋼，引發市場聯想，鋼鐵族群今天扮演多頭領頭羊，包括燁興、中鋼構、威致、海光等均亮燈漲停，國內龍頭大廠中鋼也勁揚逾 3%，中鴻、燁輝、志聯漲勢都相當凌厲。

航運股漲跌互見，長榮終場漲幅放大至 1% 以上，陽明、萬海同步收紅，新興、裕民、榮運、漢翔等均在盤上表現，航空雙雄則遭調節，長榮航下挫近 3%，華航也收黑。

傳產股今天普遍走揚，塑膠股獲得資金進駐，包括南亞、亞聚、華夏、聯成、台苯、中石化等均上漲超過 1%，台塑、台化則小漲作收。此外，水泥、橡膠、紡織、玻璃等類股也都各自表現。

加密貨幣借貸平台 Celsius 今年 6 月中旬凍結存戶提款，台廠庫存水位持續攀升，導致板卡族群有壓，撼訊、麗臺、青雲股價重挫 4-6%，微星同步下挫，不過，技嘉、映泰股價逆勢收漲。

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