佳穎車用產品出貨走高 上半年每股純益超越去年全年

受惠車用需求帶動，沖壓件廠佳穎 (3310-TW) 上半年獲利亮眼，每股純益將超越去年全年 1.33 元，下半年也有同樣的獲利水準，法人估今年全年獲利將較去年倍增，佳穎也確定將在桃園觀音工業區投資近 2.5 億元建新廠，明年上半年開出新產能。

佳穎現有產能包括在台灣的桃園大園、中國華東昆山廠及華南東莞廠，近期決議以 1.7 億元在桃園觀音工業區購置設廠土地及廠房，總體投資計畫近 2.5 億元建新廠，預估 2023 年上半年開出新產能，營收貢獻則將由一年 2 億元起跳，在產品逐一獲認證後，規劃產能可貢獻最高 5 億元。

佳穎目前沖壓件產品以應用於連接器占 70%、導線架占 30%，應用於半導體、光電及二極體，終端產業應用則以汽車的比重 達 50% 最高，佳穎 2020、2021 年力拚對汽車應用的接單，通過不斷反覆認證程序後，今年下半年確定可放量出貨，彌補消費電子目前去庫存形成需求衰退的缺口，下半年車載應用產品營收比重大幅超過 50% 。

佳穎 2022 年首季稅後純益 4207 萬元，年增 1.25 倍，每股純益達 0.82 元，在有利匯率走勢下，上半年獲利可望超越去年全年，下半年還有車用產品出貨成長挹注，全年獲利挑戰億元，較去年全年獲利倍增。