〈智慧顯示展〉電子紙產業聯盟滿周年 物流、教育應用發展最快

電子紙大廠元太 (8069-TW) 參展 2022 年 Touch Taiwan 智慧顯示展，攜手生態圈夥伴展出三大彩色電子紙應用，今 (28) 日也是電子紙產業聯盟成立屆滿一周年，聯盟也發布首部電子紙產業藍皮書，元太總經理甘豐源說，目前聯盟已有逾百家企業參與，觀察近一年來，電子紙在物流、教育市場發展最快。

元太在去年與京東方、興泰科技等聯合發起成立電子紙產業聯盟，鎖定推廣電子紙未來在電子書閱讀、新零售、教育、交通、醫療、工業、民航、物流、辦公等各領域應用。

電子紙近年搭上全球環保商機，加上應用漸趨成熟，需求迎來爆發性成長期，元太除積極提升電子紙產能外，也希望藉由 IC 設計、模組製造、系統整合等電子紙上下游供應鏈，提升市場滲透率，因此去年發起成立電子紙產業聯盟。

甘豐源指出，目前電子紙產業聯盟有逾百家廠商參與，但廠商來來去去，因此對今年參與廠商家數並未設定具體目標，不過觀察聯盟成立近一年以來，特別是物流、教育應用發展最為快速成熟，也反映中國物流產業發展快速、中國雙減教育政策出台激勵。

觀察目前已加入電子紙產業聯盟的成員，除元太外，台廠顯示器族群中，包含業成 GIS-KY(6456-TW)、和鑫 (3049-TW)、明基材 (8215-TW)、茂林 - KY(4935-TW) 都是成員之一，其他如英業達 (2356-TW)、所羅門 (2359-TW)、振曜 (6143-TW)、研華 (2395-TW)、晶宏 (3141-TW) 等也有參與。