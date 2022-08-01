【袁志峰專欄】港股呈超賣，可長線買入

今日推介 - 南方恒生科指 ETF(3033), 上日收市 $4.28

1) 股市前景

上周五港股急跌，成交激增。阿里 (9988) 於美國退市風險升温，恒生科指跌近 5%，大幅跑輸恒指，龍頭科技股沽壓沉重。

7 月，恒指及恒生科指跌 7.8% 及 11.1%，上証指數及深証成指跌 4.3% 及 4.9%，美國標指及納指升 9.1% 及 12.3%。美國 10 年期債息及期油價格顯著回落，反映美國經濟連續二個季度負增長後，投資者對通脹憂慮有所舒緩。

雖然中國 7 月製造業活動再度收縮，筆者認為下半年經濟仍可較上半年加速增長。港股已呈超賣，預期 8 月反彈，恒指回調至 20,000 點附近是買入良機。

今天推介是南方恒生科指 ETF(3033) — 7 月股價跌 10.9%，高於同期恒指跌幅的 7.8%，應有較大的反彈空間。下半年中國經濟增長將加速，互聯網企業之監管會有所放鬆，為科技股估值復修創造條件。建議買入，目標價 5.0 元，止損價 4.05 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 25 點，已是全日高位，早盤單邊下行，午後低位窄幅震盪，最多曾跌 573 點，收報 20156 點，跌 466 點或 2.3%，成交額按日增 44% 至 1296 億元，7 月份日均成交額 1084 億元，創 2020 年 5 月以來新低。港股通南向資金淨賣出約 7 億元，騰訊 (700) 及小米 (1810) 錄得 12.8 及 2.2 億元淨買入，美團 (3690)、快手 (1024) 及藥明生物 (2269) 錄得 9.3、5.2 及 4.1 億元淨賣出。7 月淨買入 20 億元，6 月淨買入 534 億。全月計，恒指跌 7.8%。

藍籌股 14 升 51 跌 4 持平。信義光能 (968)、東方海外 (316) 及中國聯通 (762) 升逾 5%、3% 及 1%，為升幅最大藍籌。百威亞太 (1876) 跌逾 8%，為表現最差藍籌。其次是阿里 (9988) 及美團 (3690) 跌逾 6%。小米 (1810)、阿里健康 (241)、碧桂園服務 (6098) 及龍湖集團 (960) 跌逾 5%。碧桂園 (2007)、李寧 (2331) 及創科實業 (669) 跌逾 4%。舜宇光學 (2382)、華潤啤酒 (291)、中國平安 (2318)、信義玻璃 (868) 及藥明生物 (2269) 跌逾 3%。

恒生科指跌 4.9%，收報 4331 點，成份股全線下跌，大型科技股跌幅居前，快手 (1024)、阿里 (9988)、美團 (3690) 跌 6%-7%，小米 (1810) 跌逾 5%，騰訊 (700、京東 (9618)、網易 (9999) 及百度 (9888) 跌逾 4%。京東健康 (6618) 及明源雲 (909) 跌逾 8%，為跌幅最大成份股。閱文集團 (772) 跌逾 7%。嗶哩嗶哩 (9626) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 6%。阿里健康 (241)、商湯 (20) 及萬國數據 (9698) 跌逾 5%。聯想 (992) 跌少於 1%，為表現最佳成份股。全月計，恒生科指跌 11.1%。

板塊方面，大型科技股、線上醫療、軟件、手機零件、啤酒、生物科技、内房及物管股跑輸大市，跌幅居前。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 跌 4%。百濟神州 (6160) 及金斯瑞生物 (1548) 跌逾 4%。雅居樂 (3383) 及綠城中國 (3900) 跌 4%。華潤萬象生活 (1209)、旭輝永升服務 (1995) 及雅生活服務 (3319) 跌 5%-8%。航運、光伏及電訊股逆市上升。太平洋航運 (2343) 及東方海外 (316) 漲逾 9% 及 3%。信義光能 (968)、信義能源 (3868) 及福萊特玻璃 (6865) 升 4%-5%。

周五上証指數平開，早段曾漲 0.4%，隨後輾轉回落至收盤，最多曾跌 1.1%， 收報 3253.24 點，跌 0.9%。深証成指跌 1.3%，科創 50 指數跌 1.8%。滬深兩市總成交約 10100 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向交易轉淨賣出 17 億元。7 月淨賣出 211 億元，6 月淨買入 730 億元。全月計，上証指數跌 4.3%，深証成指跌 4.9%。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地製造業活動再次陷入收縮，國家統計局公布，7 月份，製造業採購經理指數 (PMI) 降至 49，比上月下降 1.2 個百分點，遜於市場預期的 50.3。(信報)

國家統計局，7 月份，非製造業商務活動指數回落至 53.8，比上月下降 0.9 個百分點，仍位於擴張區間，非製造業連續兩個月恢復性增長。(信報)

港滙持續偏軟，再次觸發 7.85 兌每美元的弱方兌換保證，金管局一日內累計買入 115.79 億港元。本周二，本港銀行體系結餘將進一步減少至 1535.79 億港元。(信報)

美國 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數按月上升 1%，預期為 0.9%；按年漲 6.8%，符合預期。期內，核心 PCE 物價指數按月上升 0.6%，預期為漲 0.5%；按年上升 4.8%，預期為漲 4.7%。(信報)

歐羅區通脹再創出新高，7 月份消費物價指數 (CPI) 初值按年急升 8.9%，分別高於 6 月份和市場預測的 8.6% 及 8.7% 升幅，期內核心通脹亦漲至 4% 紀錄新高，並高過預期上揚 3.9%。(信報)

4) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) 遭美國證券交易委員會 (SEC)，納入面臨從美股退市風險的中國企業名單。(信報)

小米 (1810) 電動車項目傳在監管審批方面遇阻，彭博引述消息人士報道，小米近月一直與發改委官員就牌照問題溝通，惟至今仍未成功。(信報)

滙控 (5) 周五公布，已完成早前公布的 10 億美元股份回購計劃。(信報)



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