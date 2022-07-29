黃小玉本周收高 黃豆有望創一年多來最大單周漲幅

芝加哥黃豆周五 (29 日) 小幅走高，有望創下一年多來的最大單周漲幅，因對美國中西部炎熱乾燥天氣的預測，引發了對供應的擔憂。

玉米也有望創下近 5 個月以來的最大單周漲幅，小麥在經歷兩周的下跌後，本周將預計收漲。

澳洲聯邦銀行農業戰略主管 Tobin Gorey 表示，市場目前主要關注美國天氣問題，本周強勢上漲幫助黃豆幾乎已經收復了 7 月份的所有跌幅。

截至格林威治標準時間 06:07 ，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 最活躍的黃豆合約上漲 0.1%，至每蒲式耳 14.4205 美元，本周累計上漲 9.6%，為 2021 年 7 月初以來的最大漲幅。

玉米本周上漲 9.3%，為 3 月初以來的最大單周漲幅，小麥本周上漲 8%。

對於小麥市場，烏克蘭經由黑海的穀物出口，預計可能會在幾天內開始，但仍然存在一些不確定性。

聯合國援助主管 Martin Griffiths 表示，他希望最早在周五從烏克蘭黑海港口運送第一批糧食，但有關船隻安全通過的關鍵細節，仍在商定中。

Griffiths 指出，土耳其、俄羅斯和烏克蘭軍方官員正在與伊斯坦堡的一個聯合國小組合作，為四方上周五達成的協議敲定標準操作程序。

布宜諾斯艾利斯穀物交易所周四表示，阿根廷 2022/2023 年度小麥播種受到近期降雨的支持，這有助於緩解一些地區的乾旱狀況。

巴西政府證實，中國已向南美國家生產的豆粕開放市場，並補充說，將在消除一些官僚障礙後，就開始發貨。