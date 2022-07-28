〈台郡法說〉估Q3營收再成長 下半年毛利率將優於去年同期

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (28) 日召開法說會，第三季進入客戶旗艦新機出貨旺季，台郡看好，第三季營收將較去年同期 90.99 億元個位數成長，全年營收將高個位數成長，在各項有利因素帶動下，台郡預估，今年下半年的毛利率將優於去年同期的 19.09% 走揚。

台郡今天也宣布擴大全年資本支出，為新創技術及產能扎根台灣，今年資本支出將增加 25 億元到 55-60 億元，台郡財務長熊雅士指出，配合長期客戶及終端市場需求，在兩岸持續佈建產能，並將高雄生產基地定位為新創技術與高階產品產能中心。

台郡今年原資本支出規劃在廠房及設備約為 30-35 億元，上半年已支出 12.21 億元，下半年將在預算 25 億元額度內於高雄和發產業園區新增取得土地，為未來 10 年長期扎根發展奠基；不過今天熊雅士也透露，為配合主要客戶國際運籌式生產的腳步，台郡已考慮赴東南亞國家或者印度投資設廠。

台郡去年營收 355.69 億元，今年上半年營收 168.04 億元，年增 18.5%，對於今年全年營收目標，台郡調高為高個位數成長，全年營收將再創新高。

對於今年下半年的營運，熊雅士指出，第三季營收將較去年同期 90.99 億元個位數成長，而全年營收將較 2021 年的 355.69 億元，有高個位數的成長，在各項有利因素的帶動之下，台郡預估，今年下半年的毛利率將優於去年同期的 19.09%。

對於下半年毛利率走勢，台郡指出，主要在於新生產線的生產熟悉度提升、下半年主要客戶的預計生產產品複雜沒有增加，且台郡也取得新機高頻天線模組。

台郡第二季營收 73.11 億元，毛利率為 11.1%，季減 4.8 個百分點，年減 3.2 個百分點，稅後純益為 2.88 億元，創 4 季以來新低，季減 63.2%，年增 1.45 倍，單季每股純益 0.9 元。台郡 2022 年上半年營收 168.04 億元，毛利率 13.8%，年減 2 個百分點，稅後 10.72 億元，年增 68.9%，每股純益 3.23 元。

熊雅士指出，2022 年第一季、第二季高頻天線傳輸產品占營收比重都維持在約 22-27%，