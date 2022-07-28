鋼聯估今年氧化鋅仍供不應求 鋅價下半年力守每噸3000美元

鋼聯 (6581-TW) 今 (28) 日召開法說會，上半年受惠鋅價大漲，營運大躍進，展望後市，公司表示，今年氧化鋅仍處於供不應求狀態，公司持續提升產量，價格預估鋅價能維持於每噸 3000 元水準，但由於鋅價下跌，下半年毛利率勢必會受影響。

鋼聯主要業務為回收集塵灰處理再製成粗氧化鋅銷售，上半年氧化鋅營收比重 83%，其他業務約 17%，其中包含集塵灰、爐碴再利用，以及汙染土壤處理。

國際鋅價受俄烏戰爭、歐洲電力短缺等因素今年迄今大漲，鋼聯上半年氧化鋅業務也成長，銷售鋅價每噸均價達 4.3 萬元，年增 63%，銷售量也成長 7%。

展望下半年，由於鋅價自 6 月底以來出現明顯修正，鋼聯預計，價格可望在目前 3000 美元附近盤整，今年均價仍優於去年，至於氧化鋅仍處於供不應求狀態，將持續新增多項含鋅廢棄物處理，提升產量與銷量。

鋼聯表示，由於鋅價下跌，下半年毛利率勢必受影響，會持續擴大熱質廢棄物的替代燃料，降低成本、提升獲利。

其他業務方面，鋼聯表示，旗下爐碴業務中單價將持續優於同業，預拌混凝土銷售則可望成長 50%，還原碴產品銷量預估成長 20%；綠能佈局中，鋼聯目前廠房屋頂太陽能持續建置中，預計今年底將能併網供電，發電量 1356 KW。