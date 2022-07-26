該廢娛樂稅？ 多數地方政府說NO

財政部今 (26) 日邀集相關部會與縣市政府開會研議娛樂稅存廢與否，據悉，考量娛樂稅收屬地方政府財源，與會人士多數認為娛樂稅不宜廢止，而對課稅項目調整則是意見分歧。

有立委於 5 月財委會時提案修改《娛樂稅法》，主張將藝文體育活動等項目可免徵娛樂稅，並要求財政部須在 2 個月內邀集地方政府檢討娛樂稅制及研議精進措施，並在 6 個月內提檢討評估書面報告。

對此，財政部今天邀集相關部會與地方政府開會研商，討論娛樂稅法是否廢止，以及部分課徵項目的稅率等進行意見交換。

據了解，由於娛樂稅屬地方政府主要收入來源之一，因此與會縣市大多反對廢止娛樂稅；對於何種徵收類別應廢止或保留也暫無共識，但與會縣市倒是一致認同舞廳等娛樂場所娛樂稅應予保留。

財政部表示，今天會議討論內容包括：一、是否同意廢止娛樂稅法，二、現行部分娛樂稅課徵項目外界認有徵收率偏低、不合時宜或與政策扞格等情形，應否檢討刪修，三、為使娛樂稅課徵範圍更臻明確，娛樂稅法第 2 條第 1 項第 6 款「其他提供娛樂設施供人娛樂者」，應否由各目的事業主管機關認定或訂定標準。

此外，現行各地方政府訂定之徵收率遠低於法定稅率上限，第 5 條法定稅率應否檢討；娛樂稅課稅項目與稅率檢討，如有稅收損失，如何因應？

財政部表示，為健全娛樂稅制，並配合政府經濟、社會、環境整體政策，落實賦稅法規與時俱進，本次會議與各目的事業主管機關及各地方政府代表意見交流，與會機關代表多認為娛樂稅法不宜廢止。

財政部還說，對於課稅項目調整等意見不一，將蒐集各界意見審慎評估，作為撰擬書面報告的參考。