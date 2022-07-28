VoLTE時代來臨 三大電信免費提供

繼遠傳 (4904-TW) 免費提供 VoLTE 服務後，中華電 (2412-TW) 也跟進在官網上公告，4G/5G 月租型用戶 VoLTE 免費，台灣大 (3045-TW) 則是自 8 月 1 日起全數免費，象徵 VoLTE 免費時代正式來臨。

VoLTE(Voice Over LTE) 是透過行動寬頻網路，來提供語音通話服務，因此手機開通 VoLTE 服務後，在行動寬頻網路撥打電話時，可以同時有超高音質通話品質，以及通話間有高速上網；VoLTE 在 4G 開台時就已經推出，不過屬於付費加值服務，並不普及。

過去三大電信的 VoLTE 服務，除了 4G、5G 月租費千元以上的用戶免費外，使用 VoLTE 都需 30 元月租費，不過遠傳開出第一槍，搶先推出免費開通 VoLTE 服務，不再收取月租費 30 元，通話費用依用戶合約網內語音費率計費，通話產生的傳輸量不計費。

台灣大今日表示，原本 4G 千元以上月租用戶和 5G 月租用戶，就享有 VoLTE 免月租費，不過自 8 月 1 日起，加碼提供所有 4G 月租用戶都能免費開通 VoLTE。

而中華電則在官網上公告，4G/5G VoLTE 高清通話服務，原價月租費 30 元．將自今年 8 月 1 日起免月租費，更是全台首推 EVS 超高清通話。