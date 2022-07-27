鼓勵公寓大廈、廠房屋頂種電 中市祭光電補助最高50萬元

為鼓勵中小企業種電，發展再生能源，台中市政府今 (27) 日宣布，無論是公寓大廈、公司行號、廠房等皆可來申請，加入設置太陽光電綠屋頂的行列，符合條件者每案最高補助 50 萬元。

中市府表示，今年特別追加 1890 萬元預算，爭取經費辦理太陽光電補助計畫，公寓大廈、公司行號、廠房等屋頂型太陽光電皆可申請，只要取得能源局或中市經發局同意備案的太陽光電系統所有權人，符合申請條件者，可檢具當年度相關文件提出申請，每案最高補助 50 萬元。

經發局長張峯源表示，市府透過市管案場率先建置太陽光電、推動綠能屋頂全民參與、太陽光電補助、力推工廠屋頂種電及用電大戶規範等政策，鼓勵台中市企業及社區利用閒置的大樓屋頂設置太陽光電發電設備，成效亮眼，台中太陽光電四倍增已提前於今年 4 月達標。

經發局指出，光電補助部分，去年申請案件反應熱烈，全數補助金額 1890 萬元申請完畢。今年再爭取補助經費，類型特別新增社區公寓大廈，每峰瓩 (kWp) 補助 1 萬元，同時仍力推工廠業者屋頂種電，每案補助上限皆最高為 50 萬元。

經發局強調，期盼透過企業共同參與方式，為環境出一份力，還可享受售電經濟效益，發展台中市低碳綠能特色，成為宜居風光城。