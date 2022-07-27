宏佳騰新車款亮相 拚全年機車總銷量破1萬台

機車大廠宏佳騰 (1599-TW) 今 (27) 日發表油車旗艦新車款，宏佳騰董事長鍾杰霖表示，開發過程中，看見市場多元發展趨勢，包括商務應用、跨域多功能騎乘需求與自我態度展現等三大面向，在新車上市後，目標全年油車加上電車銷售量將突破 1 萬台，超越去年的 9500 餘台。

宏佳騰目前外銷占比約 80%、內銷 20%，此次發表兼具靈活與黃牌路權的上手級重裝速可達 STR，以及全新定位的前衛白牌 All New CO-IN，並預告三輪商務 Gather 即將登場，希望在國內市場的油車產品線更精簡且完整。

宏佳騰品牌發展部經理鍾亞成表示，目標今年銷量要衝破 1 萬台。

鍾杰霖進一步說明，STR 是國產唯一跨界 ADV 風格的上手級重裝速克達，以「白牌靈活、黃牌級距」的雙重定位，顛覆車主過往對黃牌機車印象，也是全台首款內建測速照相提醒的智慧黃牌機車。

而 CO-IN 是宏佳騰過去暢銷車款之一，這次推出的 All New CO-IN 打破傳統油車造型，整合電車資源，可滿足現代騎士日常通勤和假日休閒多重需求。

宏佳騰強調，期待透過 CROXERA 智慧儀表應用、優化車款系統和油電資源整合等策略，搭配全新規劃的油車經銷支援，創造銷售新局。